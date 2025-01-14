'Kooperatif hissesi' adı altında dolandırıcılık... Kastamonu'da 7 şüpheli yakalandı
Kastamonu merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğün ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" soruşturmasında yaklaşık 4 ay süren çalışma yürüttü.
Bu kapsamda "kooperatif hissesi" satışı adı altında vatandaşlardan para toplandığı, toplanan paralara rağmen vatandaşlara kooperatif hissesi ya da tapu verilmediği tespit edildi.
Şüphelilerin 120'den fazla kişiden yaklaşık 30 milyon lira topladığını belirleyen ekipler, Kastamonu, Ankara ve Sinop'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda S.Y, Ü.Y, S.Y, A.K, S.A, E.A. ve H.A. gözaltına alındı.
Etiketler: #nitelikli dolandırıcılık #dolandırıcılık #dolandırıcı
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