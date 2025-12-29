Gizli buzlanmaya dikkat: Birçok trafik kazasına yol açtı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde yokuş aşağı inmeye çalışan çok sayıda araç kayarak kazalara karıştı. Bir aracın, yukarıdan gelen başka bir aracın çarpmasıyla ters dönerek sokak boyunca kaydığı ve bir elektrik direğine çarptığı görüldü. Bu sırada otomobilinin yanında bulunan kişinin son anda araç altında kalmaktan kurtulduğu olayın yanı sıra, benzer onlarca kaza çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Malatya-Sivas karayolu girişinde bulunan Özsan Sanayi Sitesi mevkisinde ise servis araçlarının kayması nedeniyle yol kısmen trafiğe kapandı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi.

Kent genelinde sürücüler, yeterli tuzlama yapılmadığı gerekçesiyle duruma tepki gösterdi. Emniyet birimleri sabah saatlerinden itibaren teyakkuza geçerken, buzlanmanın yoğun olduğu güzergâhlarda tuzlama yapılması için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandı.

Öte yandan Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, kepçe, greyder, kar küreme aparatlı araçlar ve tuzlama makineleriyle sahada görev yaptı. Vatandaşlardan gelen taleplerin 444 8 910 numaralı çağrı merkezi üzerinden anlık olarak değerlendirilerek ekiplerin müdahalesinin sağlandığı bildirildi.