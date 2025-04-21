Gizli kasa olarak suçlanan Nuhoğlu, 1994’ten beri İBB ile 200’den fazla iş yaptıklarını söyledi: İlk ihalesi Erdoğan’la

Yayınlanma: 21.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 21.04.2025 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve görev arkadaşlarına yönelik soruşturmalarda gözaltına alınanlar arasında yer alan ve İmamoğlu’nun “gizli kasası” olmakla suçlanan müteahhit Ali Nuhoğlu’nun ifadesinde dikkat çekici bilgilere rastlandı.

Nuhoğlu, Emniyet’te verdiği ifadesinde soruşturma kapsamında 25 Mart’ta el konulan şirketlerden olan Nuhoğlu İnşaat firmasını 1986’dan 1999 yılına kadar 7 kardeş ortak olarak işlettiklerini, daha sonra bazı kardeşlerinin şirketten ayrıldığını ve kendisinin 24 yıl şirketin yönetim kurulu başkanlığını yaptığını söyledi. 2023 yılında şirketten ayrıldığını belirten Nuhoğlu, kendisine yöneltilen “İBB tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadığı” yönündeki soruya cevap olarak ise 1994 yılından bu yana İBB’den 200’den fazla ihale aldığını söyledi. Nuhoğlu ifadesinde sırasıyla Bayrampaşa Şehir Parkı, Cebeci Spor ve Şehir Parkı, Sinan Erdem Spor Salonu, Florya Akvaryum Crowne Plaza Otel, Aqua Florya, Gürpınar Hal İnşaat ve Yenikapı Miting Alanı başta olmak üzere bugüne kadar pek çok İBB ihalesine katıldığını aktardı. Nuhoğlu İnşaat’ın, AKP’nin İBB’yi yönettiği Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal dönemlerinde belediyeden onlarca ihale aldığı da ortaya çıkmıştı.

Nuhoğlu’nun verdiği ifadede ilk sırada ismini geçirdiği “Bayrampaşa Şehir Parkı” ihalesi, 1998 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB başkanı olduğu dönemde düzenlenmişti. Kamu İhale Kurumu’nun verilerine göre söz konusu işin sözleşmesi ise Erdoğan’ın Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde (DGM) hapis cezası almasından bir gün sonra, 22 Nisan 1998 tarihinde imzalandı.

ATTAN DÜŞTÜĞÜ PARK

İBB, 1989 yılında satın aldığı Bayrampaşa’daki 486 bin metrekarelik araziyi 2003 yılında “Bayrampaşa Şehir Parkı” adı altında park alanına dönüştürürken parkın açılışı o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle 30 Temmuz 2003 tarihinde yapıldı. Açılıştan sonra park alanı içerisinde ata binmek isteyen Recep Tayyip Erdoğan, bindiği attan düşmüştü