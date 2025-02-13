Yayınlanma: 13.02.2025 - 12:31

Güncelleme: 13.02.2025 - 12:31

Göç İdaresi Başkanlığı, 560 personel alıyor. Lisans veya ön lisans mezunu olması gereken adayların, kadroya göre istenen KPPS P3 veya KPPS P94 puan şartını yerini getirmesi gerekiyor. Peki, Göç İdaresi Başkanlığı 560 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI 560 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Göç İdaresi Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 560 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yer alan Göç İdaresi Başkanlığının ilanına göre, merkez teşkilatına 96, taşra teşkilatına 464 sözleşmeli personel alınacak.

İlanda, ‘’657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Göç İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Tablo-1 vc Tablo-2 de unvanı ve sayısı belirtilen merkez teşkilatından 96 adet, taşra teşkilatından ise 464 adet olmak üzere toplam 560 adet boş pozisyon için Giriş (Sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.’’ denildi.

2025 GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Giriş sınavı başvuruları, 5 Şubat 2025 tarihinde saat 09:00’da başlayacak ve 14 Şubat 2025 tarihinde saat 23:59’da sona erecek.

Adaylar, başvurularını e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden çevrim içi yapacak.

Belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak. Şalisen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

SÖZLÜ SINAVA BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

Türk Vatandaşı olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak,

ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 65 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunan adayların tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde bulunmak,

Adaylar ilanda yer alan bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Adaylar, başvuru sırasında sadece merkez veya bir ili ve bir pozisyonu tercih edebilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması gerekmektedir.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Giriş (Sözlü) Sınavına çağırılacak adayların Giriş (Sözlü) sınav günü, saati ve yeri Başkanlığımızın (www.goc.gov.tr) internet adresinde ve Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alını Platformu üzerinden ilan edilerek ayrıca duyurulacaktır.

Adayların sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı/T.C Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.