Göç İdaresi Başkanlığı’ndan çarpıcı açıklama: Sığınmacı sayısı 5 milyona yaklaştı

Yayınlanma: 18.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.07.2023 - 04:00

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye genelinde sığınmacı sayısının 4 milyon 893 bin olduğunu açıkladı. Sığınmacı sayısının 5 milyona dayanmasıyla yurt genelinde 1169 mahallede sığınmacı sayısının Türk yurttaşı sayısına oranla yüzde 20’yi aştığı ve bu mahallelerin “yabancı kaydına” kapatıldığı da bildirildi. Söz konusu mahallelerin 54’ünün İstanbul’da olduğu belirtildi. Öte yandan Hatay’da, depremden

sonra, sığınmacıların şehir yaşantısını olumsuz yönde etkilediği de gözlemlendi. Yurttaşlardan edinilen bilgilere göre, Suriyeli sığınmacılar sokaklarda park halindeki araçlardan haraç alıyor. Haracın yanı sıra otopark işletmeciliği gibi sektörlerde ise “tekelleştikleri” belirtiliyor.

‘BELEDİYE KAZANACAK HALE GELDİLER’

CHP milletvekili Cumhur Uzun, Göç İdaresi’nin açıkladığı verilere tepki gösterdi. Uzun, sığınmacı ve yabancı sınırlanmasının yüzde 25’ten yüzde 10’a düşürülmesi gerektiğini belirterek “Göç İdresi, yaptığı son açıklama ile yabancı sayısının açıklanan rakamların çok üzerinde olduğunu tescilledi” diye konuştu. Uzun, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1934’de yüzde 10 yabancı sınırlaması getirdiğini anımsatarak “Suriyeliler bazı belde ve ilçelerde belediye kazanacak hale geldi. Büyük kentlerimizde kendi gettolarını ve ticaret ağlarını dahi oluşturdular. Bu sorun çözülmediği müddetçe çok uzun olmayan bir gelecekte kendi ülkemizde azınlık olma durumuyla karşı karşıya kalacağız” dedi. Uzun, iktidarın sığınmacı politikasını değiştirmesi gerektiğini söyleyerek “Türkiye’ye gelen yabancılar sorunu iyi niyet sınırlarını çoktan aşmış durumda” ifadelerini kullandı.

‘ASAYİŞ SAĞLANMALI’

Hatay’daki yaşanan sıkıntılara da değinen Uzun, “Bu insanlar bilmedikleri bir ülkede yaşam mücadelesi veriyor. Bunları yaparlarken yasal olup olmadığına bakmaksızın ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyorlar. Derhal bunun önüne geçilmesi ve toplumsal asayişin sağlanması gerekiyor” dedi. Uzun, yabancı sayısının yerli sayısının üstüne çıkmasının tehlikeli sonuçlar doğuracağını belirterek “Oradaki insan topluluğunda yabancı lehine demografik yapının değişimine izin verilmemeli” uyarısında bulundu.