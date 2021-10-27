'Göçebe Tuvaller' Çiğli’de kanat çırpıyor

27 Ekim 2021 Çarşamba, 12:38

Çiğli Belediyesi ve Bağımsız Sanatçılar Topluluğu'nca düzenlenen sergi ve çalıştay, 30 Ekim Cumartesi gününe kadar devam edecek. Program kapsamında Çiğli’ye gelen uluslararası sanatçıların çizdiği Kuş Cenneti resimleri, Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Fuaye Salonu’nda sergilenmeye başladı. Sanat Danışmanlığını Muhip Süeltürk, Sanat Koordinatörlüğünü Nergis Orhon Soydaner’in yaptığı sergi, ilk iki günde Çiğlili sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü.

DOĞA MÜCADELESİNE SANATÇI DOKUNUŞU

Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sanatçı ile dönüşümlü olarak etkinliklerde bulunan topluluk, sanat ve sanatçının tanıklığını doğanın davranış biçimiyle bütünleştirip onu korumayı, yine doğanın özgün diliyle yarınlara taşınmaya; küresel iklim sorunu ile hafızadaki çöplenmeyi bir geri dönüşüm kutusunda çalıştaylayıp, ürettiği eserleri dünya sanat platformlarında sergilemeyi, yerel olanın evrensel kriterlerde İzmir/Çiğli Göç yolu ve Kuş Cenneti’nden tekrar kanatlandırıp doğayı ve sanatçının sorumluluğunu paylaşmayı hedefliyor.

GÜMRÜKÇÜ: SANATI DOĞAYLA BULUŞTURDUK

Toplumun doğa ile ilişkisini güçlendirmek adına farkındalık yaratacak etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Çiğlimizin doğal güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla özveriyle çalışıyoruz. Son olarak, sanatçılarımızın da desteğiyle beş gün sürecek güzel bir etkinliğin startını verdik. Bu tarz etkinliklerle hem toplumumuzun doğal güzelliklerimize sahip çıkmasını hem de bu değerlerimizi yurt içinde ve yurt dışında tanıtımını yapacağız. Tüm vatandaşlarımızı, uluslararası mecrada birbirinden değerli sanatçıların eserlerinin yer alacağı sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.