'Göcek koylarına kıymayın'

Muğla’nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi’ndeki dünyaca ünlü koylar tek tek ihaleye çıkarılıyor. Geçen hafta yapılan ihale ile 12 koyun özel şirketlerin kullanımına açıldı. Koyların verilmesine tepki gösteren Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, “Çevreye vereceği olumsuz etki, güvenlik sorunu, günübirlik, balıkçı ve gezi teknelerinin koyları kullanmasını engelleyen ve kamu yararına aykırı olan ihalelerin hayata geçmesinin engellenmesi şart” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
01 Nisan 2022 Cuma, 12:11
'Göcek koylarına kıymayın'
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İhalelerin iptali için yasal sürecin başlatıldığını ve bu sürecin takibi sırasında Muğla Odaları ve Borsası olarak ortak hareket edilmesinin çok önemli olduğunu aktaran Başkan Çıralı, “Bu koylar bölgenin en gözde yerleridir. İhale şartnamelerinde, tekne ve yatların denize demir ve çapa atmalarına engel olmak amacıyla, yaklaşık 5 ton ağırlığında beton blokların deniz dibine sabitleneceği, teknelerin teknik altyapı hizmetlerinin karşılanacağı, katı atık ve atık suların alımının özel firmalar tarafından yapılacağı belirlenmiştir. Çevreye olumlu etkileri olacak bir girişim şeklinde lanse edilmesine karşın, proje ile bahsedilen koylarda belirlenen bağlama alanları dışında hiçbir noktaya, başta günübirlik tur tekneleri, balıkçı tekneleri, gezi amaçlı tekneler dahil olmak üzere hiçbir teknenin demir atması ve bağlanması mümkün olmayacaktır. Belirlenen noktalara yalnızca yaklaşık 400 tekne bağlanabilecek ve bu hizmet işletmeci firma tarafından ücretlendirilecektir. Bahsedilen noktalara yüksek sezonda toplam olarak yaklaşık 4 bin teknenin giriş çıkış ve paklanma yaptığı dikkate alınırsa ortada büyük bir mağduriyet ve karmaşa oluşacağı aşikardır” dedi. 



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