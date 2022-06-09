Göcek koylarında deniz dibi temizliği: Mangal, bebek arabası, battaniye...
Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevre haftası etkinleri kapsamında Göcek koylarında deniz dibi temizliği yaptı. Dalgıçlar deniz dibinden mangal, bebek arabası, battaniye gibi yaklaşık 300 kilo ağırlığında atık çıkartı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Göcek koylarıonda teknelerden atık toplamanın yanı sıra dalgıçlarla deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, Türkiye’nin ve Avrupa’nın yat turizmi açısından en önemli merkezlerinden birisi olan Fethiye’nin Göcek Mahallesinde Osmanağa ve Ayten Koyunda deniz dibi temizliği yaptı. Dip temizliğine Akdeniz Koruma Derneği de destek verdi.
Dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde mangal, bebek arabasının yanı sıra çok sayıda cam şişe, pet şişe, teneke kutu, pil, plastik kasalar, zincir, halat, elektronik malzemeler, su boruları, boya kutuları, halı, battaniye, cep telefonu gibi yaklaşık 300 kilo atık çıkarıldı.
Denizden çıkarılan atıklar farkındalık yaratmak ve vatandaşların dikkatini çekmek için Göcek Meydanında sergilendi.
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