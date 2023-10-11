Ünlü tatil beldesinde yangın: Evde çıktı ormanlık alana sıçradı

Muğla’nın Fethiye ilçesi Göcek Koyu’nda bir konutta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangında lüks villa cayır cayır yanarken ormana da sıçrayan yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan çalışma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 11.10.2023 - 17:18
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Yangın, Göcek Ovacık mevkiindeki bir konutta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dış kaplaması ahşap olduğu gözlenen bir villa tarzı konutta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yakınındaki ormanlık alana sıçradı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına karadan müdahaleye başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçak ve helikopterleri de alevlere havadan destek verirken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.


muğla Fethiye Göcek

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