Eyüpsultan'da müzik aleti imalathanesinde yangın: 2 itfaiyeci dumandan etkilendi

Yayınlanma: 11.10.2023 - 15:46

Güncelleme: 11.10.2023 - 15:52

Düğmeciler Mahallesi'nde müzik aleti üretilen 2 katlı iş yerinde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre yangının, iş yerinde yayılan gaz nedeniyle çıktığı öğrenildi. Kısa sürede alevler etrafı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kimyasal maddelerin olduğu öğrenilen iş yerindeki yangını söndürmek için çalışma yaptı. İş yerinin yanında bulunan iki apartmanda yaşayanlar, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekibinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, dumandan etkilenen iki itfaiyeci dumandan etkilendi. İtfaiyecilere, ilk müdahale olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Mahalle sakini, Atilla Kaygu, "Burası bando, saz, gitar gibi müzik aletlerinin yapıldığı yer. Depoda yangın çıkmış, yangını haber alıp geldim. Bu binanın ikinci katında oturuyorum" diye konuştu.