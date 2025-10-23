Göçkeada'da sel: Tarım arazileri sular altında kaldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.10.2025 10:35:00
İHA
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde gece etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu. Yaşanan selde tarım arazileri sular altında kaldı.

Gökçeada ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe sular altında kaldı.

Gökçeada’ya bağlı Kaleköy köyünde bazı evler ve iş yerleri sular altında kalırken köy ovasında bulunan tarım arazileri de sular altında kaldı.

