Göçkeada'da sel: Tarım arazileri sular altında kaldı!

Gökçeada ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe sular altında kaldı.
Gökçeada’ya bağlı Kaleköy köyünde bazı evler ve iş yerleri sular altında kalırken köy ovasında bulunan tarım arazileri de sular altında kaldı.
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
Gökçeada ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe sular altında kaldı.
Gökçeada’ya bağlı Kaleköy köyünde bazı evler ve iş yerleri sular altında kalırken köy ovasında bulunan tarım arazileri de sular altında kaldı.