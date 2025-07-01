Göçmen çalıştayında dikkat çeken sektör analizi: Suriyelilerle kayıt dışı istihdam arttı

Sosyal Demokrasi Vakfı (SDD) ile Friedrich Ebert Stiftung (FES) Türkiye Temsilciliği 30 Mayıs’ta Ankara’da “Türkiye’de, Suriye’de ve dünyada Yeni Gelişmeler Işığında Türkiye’deki Mülteciler” başlıklı çalıştay düzenlemişti. Çalıştayın raporu ise önceki gün yayımlandı. Raporda çalıştayın amacı; “Türkiye’nin özellikle 2011 sonrası yaşadığı yoğun göç dalgasının neden olduğu toplumsal, siyasal ve ekonomik etkilerin, hak temelli bir yaklaşımla tartışılmasını sağlamaktır. Bu çalıştay, özellikle kadınların, çocukların ve dezavantajlı grupların korunmasını önceleyen sosyal demokrat yaklaşımların tartışıldığı ve politika yapım süreçlerine katkı sunacak bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bir zemin oluşturmayı hedeflemektedir” olarak açıklandı.

‘VATANDAŞLIK SOSYAL BARIŞI ZEDELEMEKTEDİR’

Mültecilere yönelik yurttaşlık verilmesinin Türkiye’de toplumsal barışa zarar verdiğinin vurgulandığı raporda; “Vatandaşlık verilen kişilerin geçmişlerinin, entegrasyon düzeylerinin ve toplumsal uyum kapasitelerinin dikkate alınmadan yürütülen istisnai uygulamalar, hem kamu yönetimine olan güveni hem de sosyal barışı zedelemektedir. Bu sebeple, vatandaşlık politikalarının insan haklarına dayalı ancak aynı zamanda nesnel ve şeffaf kriterlere bağlı olarak şekillendirilmesi gerekmektedir” denildi.

‘GÖÇ POLİTİKASI DIŞ POLİTİKAYLA UYUMLU OLMALI’

Göç yönetimi alanında geliştirilecek her politikanın Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle, yürüttüğü diplomatik ilişkilerle ve bölgesel dengelerle uyumlu olması gerektiğinin vurgulandığı raporda göç yönetimi üzerine tespitler ve önerilere de yer verildi. Raporda bu sorunların başında mültecilerin ekonomik duruma etkisi olduğu vurgulanmasının; özellikle Suriyeli geçici koruma altındaki bireylerin varlığı, kayıt dışı istihdamın yaygınlaşması, işgücü piyasasında ücret baskısı ve sosyal adaletsizlik gibi sorunları beraberinde getirdiği belirtildi.