Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Yapılan saha çalışmaları kapsamında bir aracın İstanbul'dan sınır illerine sıklıkla gidip geldiği ve kaçak göçmenlerin sevkinde kullanıldığı tespit edildi.
Polis ekipleri, Esenyurt'ta takibe alınan araçta 14 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
Yapılan aramada araçta 10 uyku tulumu ele geçirilirken, sürücü O.G. gözaltına alındı.
Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için kaçakçılarla anlaştıkları ve sürücü O.G'ye yönlendirildikleri ortaya çıkan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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