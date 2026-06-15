'Göçmen kaçakçılığı' suçundan aranıyordu: Iraklı şüpheli İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, birçok ülke tarafından hakkında ‘uluslararası seviyede göçmen kaçakçılığı faaliyetleri' suçlarından arama kaydı bulunan 55 yaşındaki şüphelinin sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisine ulaştı.

ULUSLARARASI SEVİYEDE ARANIYORDU

Ege Denizi üzerinden Avrupa ülkelerine yönelik gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı organizasyonlarında yer aldığı saptanan ve bundan dolayı Yunanistan ve İtalya güvenlik birimleri tarafından uluslararası seviyede arandığı anlaşılan zanlının, 13 Haziran günü sahte pasaportla İstanbul Havalimanı'nından yurda giriş yaptığı sırada yakalandığı öğrenildi.

Türkiye'de de "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından aranma kaydının bulunduğu tespit edilen S.M.M., ifadesi alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yakalanan insan kaçakçısı, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.