Göçmen kaçakçılığı yapan sanığa 4 yıl hapis
Kırklareli’de kiralık araçla göçmen kaçakçılığı yapan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Kırklareli’de eylül ayında Pınarhisar kavşağında kontrol noktasında dur ihtarına uymayan B.G. ile otomobildeki 7 düzensiz göçmenden 1’i kovalamacayla yakalanmıştı.
Tutuklanan B.G.’nin bu gün 1. Asliye Mahkemesinde duruşma görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık B.G. ve avukatı katıldı. Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada iddianame özeti okundu.
Duruşmada savunma yapan B.G. pişman olduğunu ve İstanbul’da korsan taksicilik yapmak için aracı kiraladığını söyledi.
Kırklareli’ne gezmek için geldiğini ileri süren B.G., masraflarını karşılamak için müşteri arayışına geçtiğini ifade ederek, “Çok az Türkçe konuşabiliyorlardı, İstanbul’a gitmek istediklerini söylediler ve araca aldım. Kontrol noktasında polislerin beni durdurmaya çalıştığını duymadım. İstanbul istikametine çıktığımda arkamdan gelen polisleri gördüm ve durdum. O sırada araçtakilerden biri hariç hepsi kaçtı. Ben de aracın yanında polisleri bekledim" dedi.
B.G. tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti sanığın 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tahliyesine karar verdi.
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