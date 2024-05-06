Göçmenler için nikah ücretini 10 bin TL'ye çıkarmıştı... DEVA Partisi'nden CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında suç duyurusu

DEVA Partisi, göçmenlere nikah ücretini 10 bin TL'ye çıkaran CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 17:25
Göçmenler için nikah ücretini 10 bin TL'ye çıkarmıştı... DEVA Partisi'nden CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında suç duyurusu
Abone Ol google-news

DEVA Partisi, göçmenlere nikah ücretini 10 bin TL'ye çıkaran CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Duvar’dan Gizem Örnek’in haberine göre, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Afyonkarahisar Belediyesi’nin göçmenlere yönelik ‘Evlenme Hizmet Bedeli’ konusunda aldığı karar hakkında yaptığı açıklamada, "Evlilik hizmet bedelini, sığınmacılara vatandaşlarımızdan 25 kat fazla olacak şekilde 10 bin TL olarak belirlenmesi gerek kanunlara ve Anayasa’ya gerekse de uluslararası hukuka aykırıdır. Evlenme ve aile kurma hakkı herkesin en temel hakkıdır. Burcu Köksal ve bu kararı alanlar, ayrımcılık ve nefret suçu ile görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir” dedi.

'CHP'LİLERİ BU KÖTÜLÜK KARŞISINDA KARARLI DURUŞA DAVET EDİYORUM'

Yener, “Tüm CHP’li yönetici ve vatandaşlarımızı da bu kötülük karşısında kararlı bir duruşa davet ediyorum” dediği açıklamasında şunları söyledi:

“40 yaşıma kadar Almanya’da yaşamış ve hayatını Almanya’daki Türklere ve Müslümanlara yönelik ayrımcılıkla mücadeleye adamış bir milletvekili olarak güzel ülkemde savunmasız insanlara ve tüm ötekilere yapılan ayrımcılıklara sessiz kalmayacağını belirten Yeneroğlu, "Ben savunmasız insanlara karşı ayrımcılık ve nefret suçu işleyen bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunmayı insanlığın bir gereği olarak görüyorum. 

Tüm CHP’li yönetici ve vatandaşlarımızı da bu kötülük karşısında kararlı bir duruşa davet ediyorum. Ülkemde yaygın anlayışın aksine, kime karşı yapılırsa yapılsın her türlü adaletsizliğe karşı çıkmamızın milletimizin en üst menfaati olduğuna inancım tamdır.”


göçmen haberleri düzensiz göçmen haberleri Burcu Köksal haberleri afyonkarahisar haberleri

İlgili Haberler

Bakan Yerlikaya duyurdu… Göçmen kaçakçılarına ‘Kalkan-21’ operasyonu: 12 kişi tutuklandı!

Bakan Yerlikaya duyurdu… Göçmen kaçakçılarına ‘Kalkan-21’ operasyonu: 12 kişi tutuklandı!
Ayvalık açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın’da 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’da 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'a destek, CHP'ye tepki: 'Altılı masanın oluşturduğu yumuşama olmasa yüzde 37’ye çıkabilecek miydiniz?'

Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'a destek, CHP'ye tepki: 'Altılı masanın oluşturduğu yumuşama olmasa yüzde 37’ye çıkabilecek miydiniz?'
İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşen Ayşe Ateş: İfademi iddianameye eklememişler, isimleri açıklayacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşen Ayşe Ateş: İfademi iddianameye eklememişler, isimleri açıklayacağım
Skandal olay: Müdür yardımcısının cinsel içerikli filmi ortaya çıktı

Skandal olay: Müdür yardımcısının cinsel içerikli filmi ortaya çıktı
22 ismin adı geçiyor... Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin ayrıntıları ortaya çıktı: Konum bilgisini komiser vermiş!

22 ismin adı geçiyor... Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin ayrıntıları ortaya çıktı: Konum bilgisini komiser vermiş!
7 Mayıs 2024 Salı günlük burç yorumları: Yıldızlar bugün ne diyor?

7 Mayıs 2024 Salı günlük burç yorumları: Yıldızlar bugün ne diyor?
Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' mesajı: ‘Değişim’ için de tarihi belirledi!

Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' mesajı: ‘Değişim’ için de tarihi belirledi!
Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın mezarı otopsi için açıldı

Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın mezarı otopsi için açıldı