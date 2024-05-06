Aydın’da 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 09:30
Aydın’da 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-909, KB-4325) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


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