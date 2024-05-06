Aydın’da 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-909, KB-4325) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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