Gofretin içinden kağıtlar çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndü
Diyarbakır’da, bir ailenin marketten aldıkları gofretlerin içinden kağıt parçaları çıktı. Ailenin, 10 aylık bebeği yediği gofretin içindeki kağıtlar nedeniyle ölümden döndü.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde oturan Hikmet Özden’in eşi Esra Özden, bir zincir markette alışveriş yaptı. Özden, aldığı gofreti kızı Esmiray’a verdi. Esmiray, küçük kardeşi 10 aylık Ahmet Asaf’ın ağlaması üzerine gofret verdi.
Kardeşinin nefes almadığını ve boğulduğunu fark eden Esmiray, annesine seslenerek yardım istedi. 10 aylık Ahmet Asaf, annesinin parmağını çocuğunun ağzına koyup gofretin içindeki kağıt parçalarını çıkartarak evladını kurtardı.
Özden ailesi, dava açtıklarını belirtirken, firmanın özür mahiyetinde kendilerine ürünlerinden oluşan bir paket gönderdiklerini ve kabul etmediklerini söyledi.
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