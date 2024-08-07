Göğsüne taşla vurdu: Kalbi patladı!
Malatya’nın Darende ilçesinde iki akraba aile arasında çıkan silahlı taşlı kavgada göğsü taşla darbedilen şahıs, kalbinin patlaması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, gündüz saatlerinde Darende ilçesine bağlı Nurkuyusu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan akraba iki aile üyeleri Y.B., A.B., M.M.B. ile Ö.B., O.B., İ.B., E.B., H.B., M.B. arasında silahlı taşlı kavga çıktı. Kavgada, Y.B. ile Murat B. darp neticesinde yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, göğsüne taşla vurularak darbedilen ve kalbinin patladığı belirlenen Murat B. kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde hayatını kaybetti.
8 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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