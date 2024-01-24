Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti... Dünyadaki 7'nci vaka oldu!

Yayınlanma: 24.01.2024 - 12:38

Güncelleme: 24.01.2024 - 12:41

İzmir'de emekli öğretmen Esma Karan ile iş insanı Erkal Karan'ın lise son sınıf öğrencisi olan oğulları Mete, 7 Kasım'da hastalandı.

Göz kararması, bulantı, ateş, boğaz ağrısı şikayetleri başlayıp, aynı akşam sol kol ve göğsünde ağrı hisseden Mete, bunu üşütmeye bağladı.

Ancak ağrının şiddetlenmesi üzerine anne Karan, oğlunu Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Doksöz'e götürdü.

'İKİSİNİN TEDAVİSİ TAMAMEN AYRI'

Mete'nin şikayetleri üzerine EKG'sinin çekildiğini, kanda kalp enzimlerine bakıldığını belirten Doç. Dr. Doksöz, şöyle konuştu:

"Mete'nin EKG'si bir kalp krizini işaret ediyordu ve kalp enzimleri yüksek çıktı. Klinik tablosuyla değerlendirildiğinde, bir kalp krizi vakası da olabilir, kalp krizini taklit eden belirtilerle bir miyokardit vakası da olabilirdi. Hastamızı hemen anjiyoya aldık. Anjiyoda bir damar tıkanıklığı saptamayınca, kalp krizini şüphemizden çıkardık. EKG ve laboratuvar bulgusu olduğunda öncelikle kalp krizi ekarte edilmeli, miyokardit açısından uyanık olunmalı. Bizim için önemli olan ikisini ayırt etmek ve ona göre tedavi stratejilerini belirlemek. Çünkü ikisinin tedavisi tamamen farklı. Mete'de kalp krizini taklit eden bir miyokardit sorunu olduğunu belirler belirlemez medikal tedavi başladık.

6 gün hastanede yatarak tedavi gördü. Sağlıklı şekilde taburcu ettik. Mete, öncesinde Covid-19 geçirmiş. O dönemde test yapılmamış, soğuk algınlığı diye düşünülmüş. Hastanemizde yaptığımız tetkiklerde Covid-19 geçirdiği ortaya çıktı. Bir çocukta ya da yetişkinde ani başlangıçlı göğüs ağrısı görüldüğünde, özellikle öncesinde soğuk algınlığı, nezle, grip gibi viral bir hastalık geçirilmişse, muhakkak kardiyoloji bölümüne başvurmalı."

'ÇOCUKLUK ÇAĞINDA HİÇ OLMADIĞINI GÖRDÜK'

Doç. Dr. Doksöz, enfeksiyon sonrası görülen bölgesel miyokardit tanısında literatürde bildirilmiş 6 vaka olduğunu söyledi.

Karan'ı da 7'nci vaka olarak değerlendiren Doç. Dr. Doksöz, "Bu hastamızı asıl ilginç kılan durum şu; kalp kasının belirli bir bölgesinde iltihaplanma olması. Literatürü taradığımızda kalp kasında genel bir etkilenme ve bozulma olduğunu görüyoruz. Bu hastamızda kalbin belirli bir noktasında, sadece alt bölgesinde bir etkilenme var. Literatürde 5-6 vaka olduğunu, çocukluk çağında hiç olmadığını gördük. Covid-19 gibi enfeksiyonlara bağlı bildirilen 1-2 vaka var. Bu tedavi sürecini ulusal ve uluslararası yayınlarda yayınlayarak akademik açıdan katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

'ÇOK STRESE GİRDİM'

Hastalığın kalp kasını etkilemesi ile dünya tıp literatürüne girecek bir vaka olduğunu öğrenen Mete Karan ise "Göğsümde ve sol kolumda bir ağrı başladı. Hafif olduğunu zannettik. O kadar hafif bir şey değilmiş. Önder hoca bana 'Sen galiba kalp krizi geçiriyorsun' dedi. Bazı tetkikler yapıldı. Emin olamayınca anjiyoya aldılar. Daha sonra damar tıkanıklığı olmadığı anlaşıldı. Çok strese girdim. Çok korktum. Şu an iyiyim. Düzenli kontrollere geliyorum. Literatüre gireceğimi düşünmezdim" dedi.