Adalet ve Demokrasi haftası kapsamında İzmir’de söyleşi
Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında Karşıyaka Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen söyleşide, Ege Bölge temsilcimiz Mehmet Şakir Örs, "Biz Cumhuriyet gazetesi olarak 100 yıldır süregelen sorumluluğumuzu devam ettiriyoruz" dedi.
İzmir'de Karşıyaka Belediyesi, Cumhuriyet aydınlarımızı andığımız Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında Bostanlı Çatı’da söyleşi düzenledi. ‘Ne yapmalı nasıl korumalı?’ başlığıyla yapılan söyleşide katledilen aydınlar anıldı.
Moderatörlüğünü şair-yazar Haluk Işık üstlenirken konuşmacılar ise Cumhuriyet Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi oldu.
Cumhuriyet Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan söyleşide konuşan Mehmet Şakir Örs, tüm karanlığa rağmen umudun asla kaybedilmemesi gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Hayatın farklı anlarında çok büyük olumsuzluklarla karşılaşıyoruz. Başta demokratik ağdaki sıkıntılar olmak üzere düşünce özgürlüğünden, ekonomik sorunlara kadar bizim demokrasiyi yaşatma alanımızı daraltıyor. Soluk almamız zorlaşıyor. Bu en başta aydınları, sorumluluk duyan insanları etkiliyor. Dolayısıyla bizim öncelikle düşünce insanları, gazeteciler olarak kendi nefesimizi güçlendirmemiz, kutsal nefesi körüklememiz gerekiyor. Bu da zor koşullarda ama doğru koşullarda üstesinden gelmemiz gereken tarihin bize yüklediği bir sorumluluk olarak görmeliyiz. Biz Cumhuriyet gazetesi olarak 100 yıldır süregelen sorumluluğumuzu devam ettiriyoruz.”
Dilek Gappi de yerel gazeteciliğin önemine değinerek, Uğur Mumcuların yolundan ilerlediklerini belirtti.
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