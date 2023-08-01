Göğüsten gelen kan akıntısı tümörü ortaya çıkardı

Yayınlanma: 01.08.2023 - 09:53

Güncelleme: 01.08.2023 - 10:22

Denizli’de yaşayan 43 yaşındaki H.D. göğsünden gelen kan akıntısını görünce apar topar bir sağlık kuruluşuna gitti. Yapılan tetkiklere rağmen bir türlü tanısı konulamayan hasta, sonrasında hastaneye başvurdu.

SAĞ GÖĞSÜNDE TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

İlk incelemede şüpheli duruma rastlayan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Pekdemir, yaptığı biyopsi ile hastanın sağ göğsünde tümör tespit etti. Yapılan görüşmeler sonucu hastanın ameliyatı gerçekleştirildi.

Hastanın göğsü boşaltılırken, eş zamanda da Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı Op. Dr. Kenan Akbaş tarafından implant uygulaması yapıldı. Operasyon sonucunda hasta, erken teşhis sayesinde sağlığına kavuştu.

"HASTANIN TÜM MEME DOKUSU ÇIKARILDI"

Op. Dr. Mehmet Pekdemir operasyon hakkında bilgi vererek, “43 yaşındaki kadın hastamız, sağ meme başında kısmi bir kanlı akıntı şikâyetiyle birkaç sağlık merkezine başvurmuş. Belirli bir patoloji tespit edilemediği için sonuç elde edilememiş. Hastanın bize olan muayenesinden sonra kuşkulu veriler tespit ettik. Bu nedenle hastaya biyopsi uygulandı. Biyopsi sonunda süt kanallarından henüz ilerlememiş ama yaygın görünen bir meme tümörü keşfedildi. Erken evre olması nedeniyle hastanın tüm meme dokusunun alınmasının ardından estetik ve plastik cerrahinin eşliğiyle hastaya eş zamanlı olarak implant ile onarımına karar verildi. Hastanın tüm meme dokusu çıkarıldı ve ardından plastik cerrahinin eşliğiyle meme onarımı yapıldı ve hasta sağlığına kavuştu. Burada en önemli olan konu erken teşhis oldu. Hastamız artık düzenli takiple hayatını güzelce yaşayabilecek” dedi.

Op. Dr. Kenan Akbaş ise mastektomi sonrası meme onarımından bahsederek, “Hastamıza sağ göğsünde tümör olması nedeniyle genel cerrahi uzmanımız Op. Dr. Mehmet Pekdemir tarafından meme tamamen boşaltıldı. Bizde eş zamanlı olarak meme protezi kullanılarak meme oranımı yapıldı” diye konuştu.

"SAĞ GÖĞSÜMÜN UCUNDAN GÖZYAŞI ŞEKLİNDE KAN GELİYORDU"

Teşekkürlerini sunan hasta H. D., “Sağ göğsümün ucundan gözyaşı şeklinde kan geliyordu. Birkaç doktora gittim sonuç alamadım, en son Dr. Mehmet Pekdemir’e geldim. Dr. Mehmet Pekdemir tarafından meme kanseri tanısı koyuldu, ameliyatımı oldum. Ameliyatım başarılı bir şekilde geçti. Sonra eş zamanda Dr. Kenan Akbaş tarafından protez takıldı” dedi.