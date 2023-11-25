Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Yayınlanma: 25.11.2023 - 21:38

Güncelleme: 25.11.2023 - 21:43

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada’dan saat 07.00, 10.00, 14.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferleri yapılamayacak.

ÇANAKKALE- ECEABAT FERİBOT SEFERLERİNDE İPTAL

Çanakkale’de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Çanakkale’den saat 01.00 ve 05.00 seferleri, Eceabat’tan ise saat 04.00 ve 06.00 seferleri yapılamayacak. (DHA)