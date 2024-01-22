Beyoğlu'nda vapurdaki yolcu denize düştü!

Beyoğlu Karaköy açıklarında vapurdan dengesini kaybederek düştüğü iddia edilen yolcu, kendisini fark eden seyyar satıcının müdahalesi ile kurtarıldı. Yolcunun kurtarılma anları cep telefonu görüntülerine yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 07:31
Beyoğlu'nda vapurdaki yolcu denize düştü!
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Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy açıklarında meydana geldi. Vapurda yolculuk eden kişi, iddiaya göre dengesini kaybederek denize düştü.

Yolcunun denize düştüğünü gören kıyıdaki yurttaşlar ise bu kişiyi kurtarmak için harekete geçti. Olay sırasında sahilde midye satan bir seyyar satıcı, soğuk suya rağmen tereddüt etmeden yolcuyu kurtarmak için denize atladı.

Yüzme bilmediği anlaşılan yolcu, seyyar satıcının ve kıyıdakilerin müdahalesi ile kurtarıldı. O anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.
 


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