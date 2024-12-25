Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
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DHA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 16:50

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.


Etiketler: #feribot seferleri #Feribot #Bozcaada #Gökçeada

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