Gökçeada ve Bozcaada’ya ek feribot seferi kararı
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada güzergahı için toplam 34 feribot seferi ilave etti.
Şirketten yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe’den Gökçeada’ya 06.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 ve 18.00, Gökçeada’dan Kabatepe’ye 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 ve 20.00, Geyikli’den Bozcaada’ya 07.00, 12.15, 13.45, 15.15, 16.45, 18.00, 18.15, 19.45, 20.00 ve 22.00, Bozcaada’dan Geyikli’ye ise 08.00, 11.30, 13.05, 14.30, 16.05, 17.30, 19.00, 19.05, 20.30, 21.00 ve 23.55 saatlerinde ek seferler düzenleneceği duyuruldu.
Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye “www.gdu.com.tr” internet adresinde yer verildiği ifade edildi.
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