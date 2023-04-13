Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak!

GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş., Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferlerin fırtına nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 13.04.2023 - 16:39
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak!
Abone Ol google-news

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler fırtına nedeniyle iptal edildi. 

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre; Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 15.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 15.00 saatlerindeki feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.

GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.'nin hizmet verdiği diğer güzergâhlarda seferlerin normal seyredeceği öğrenildi.

 


Bozcaada seferleri Sefer Sefer saatleri Gökçeada Bozcaada

İlgili Haberler

Bozcaada ve Gökçeada'ya bayramda ek sefer

Bozcaada ve Gökçeada'ya bayramda ek sefer
Bozcaada ve Gökçeada'ya iki gün feribot seferi yapılamayacak

Bozcaada ve Gökçeada'ya iki gün feribot seferi yapılamayacak
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler