Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak!

Yayınlanma: 13.04.2023 - 16:39

Güncelleme: 13.04.2023 - 16:43

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre; Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 15.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 15.00 saatlerindeki feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.

GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.'nin hizmet verdiği diğer güzergâhlarda seferlerin normal seyredeceği öğrenildi.