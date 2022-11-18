Gökçeada’da 3 farklı noktada yangın
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Gökçeada ilçesinde Kuzu Limanı bölgesinde bulunan otluk alanda 3 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ilçe Orman İşletme Şefliği ve Gökçeada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Gökçeada Kaymakamı Dr. Serhat Doğan ve Belediye Başkanı Ünal Çetin, olay yerinde söndürme çalışmalarını takip ederek, ekiplerden bilgi aldı.
Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri, yangının tamamen kontrol altına alınması için müdahaleye devam ediyor.
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