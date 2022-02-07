Gökçeada'ya feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Çanakkale'de, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında tüm feribot seferleri iptal edildi.
Kabatepe ile Gökçeada arasında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtınadan dolayı yarın ki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Buna göre; Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00 seferleri iptal edildi.
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.
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