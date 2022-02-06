Metropoll son anketi paylaştı: 'Erdoğan mı rakibi mi?'

Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, sosyal medya hesabından yeni bir anket paylaştı. "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın rakibinin kimliği çok önemli" diyen Sencar, yurttaşlara 'Erdoğan mı rakibi?' diye sordu.

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2022 Pazar, 14:10
Metropoll son anketi paylaştı: 'Erdoğan mı rakibi mi?'
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MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin sahibi Özer Sencar, kişisel Twitter hesabında  Türkiye’nin Nabzı Ocak 2022 verilerini paylaştı.

'Erdoğan mı rakibi mi?' diye sorulan yurttaşların cevapları dikkat çekti. 

Yurttaşların yüzde 30'u Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a, yüzde 37'si karşısına çıkan rakibine oy vereceğini söyledi. 

Yüzde 29'luk kesim ise rakibe bağlı olarak kararının değişeceğini ifade etti. 

'KİM OLURSA KAZANIR VARSAYIMI DOĞRU DEĞİL'

Sencar sonuçları "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın rakibinin kimliği çok önemli. Rakibi kim olsa kazanır varsayımı doğru değil" sözleriyle değerlendirdi.


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