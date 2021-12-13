Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

DHA
13 Aralık 2021 Pazartesi, 17:33
Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında; Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferlerinin yapılacağı, gün içerisindeki diğer tarifeli seferlerin ise iptal edildiği bildirildi.

Buna göre, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00'daki feribot seferleri yapılmayacak. 


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