Gökce'den konut piyasasında denge için çağrı: Belli bir süre askıya alınmalı

Yayınlanma: 25.11.2023 - 21:58

Güncelleme: 25.11.2023 - 21:58

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, 2020-2023 arasını kapsayan dönemde üç büyük şehirde yabancılara 94 bin 642 konut satıldığını açıkladı. Gökce toplam satışın ise 197 bin 477 olduğunu belirtti.

“Yabancılara konut satışı uygulaması bir yandan konut piyasasını fiyat açısından dengesizleştirirken, diğer yandan kullanılmayan, atıl duran konut sorununu da derinleştiriyor” diyen Gökce, “Türkiye genelinde belli bir süre yabancılara konut satışının askıya alınması konut piyasasının dengelenmesi için olumlu olacaktır” önerisinde bulundu.

?? 2020 - 2023 arasında üç büyük şehirde yabancılara 94 bin 642 konut satıldı.



?? Aynı dönemde ortalama konut satış fiyatı İstanbul’da 521 bin liradan 4,2 milyona, Ankara’da 312 bin liradan 2,4 milyona, İzmir’de 510 bin liradan 3,8 milyona çıktı.



?? 2020 - 23 döneminde… pic.twitter.com/hQxQzjbVWk — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) November 25, 2023

Buğra Gökce paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Aynı dönemde ortalama konut satış fiyatı İstanbul’da 521 bin liradan 4,2 milyona, Ankara’da 312 bin liradan 2,4 milyona, İzmir’de 510 bin liradan 3,8 milyona çıktı.

2020 - 23 döneminde yabancılara toplam 197 bin 477 konut satılırken yaklaşık olarak yabancıların aldığı her 2 konuttan biri üç büyük şehirde yer aldı.

Yabancılara konut satışı uygulaması bir yandan konut piyasasını fiyat açısından dengesizleştirirken, diğer yandan kullanılmayan, atıl duran konut sorununu da derinleştiriyor. İstanbul'da tahminlere göre 450 ile 750 bin arasında boş konut var. Konutların atıl durması da kiralık konut arzını azaltarak konut piyasasını etkiliyor.

Yabancılara konut satışı bir çok gelişmiş demokraside de tartışılıyor. Kanada bu yılın başında yabancılara konut satışını 2 yıllığına askıya aldı. Yeni Zelanda 2017'de yabancıların mevcut evleri satın almasını yasakladı. Bu tür önlemler daha önce Hong Kong ve Avustralya gibi yerlerde uygulanmış ve konut fiyatlarının belli bir oranda düşmesine neden olmuştu.

Türkiye genelinde belli bir süre yabancılara konut satışının askıya alınması konut piyasasının dengelenmesi için olumlu olacaktır.

Bugün özellikle üç büyük şehrimizde ve yurt genelinde yaşadığımız konut krizini çözmek için konut hakkını koruyan, bütüncül, çeşitli tiplerde sosyal konut üretim ve arzını da kapsayan adımlar atılmasına ihtiyaç var.”