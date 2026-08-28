Gökçek ailesinin Almanya’daki milyonluk serveti ortaya çıktı: Düsseldorf’ta 15 dairelik bina

Yazarımız Murat Ağırel, Melih Gökçek ailesinin yurt dışındaki milyonlarca dolarlık yatırımlarını ve para trafiğini Onlartv'de açıkladı.

Ağırel, Gökçek ailesinin yurt dışındaki milyonlarca dolarlık yatırımlarını, gizemli servetin kaynağını ve sınır ötesine uzanan para trafiğini tüm detaylarıyla gözler önüne serdi.

Gökçek ailesinin Avrupa'da gerçekleştirdiği yüksek meblağlı yatırımları mercek altına alan Murat Ağırel, kamuoyunun merak ettiği kritik soruların yanıtlarını tek tek sıraladı.

Bu devasa servetin nasıl oluşturulduğu, Türkiye'den yurt dışına hangi yöntemlerle ve hangi şirketler aracılığıyla transfer edildiği soruları programda derinlemesine incelendi.

DÜSSELDORF’TA MİLYONLUK BİNA

Soruşturduğu para trafiğini ve şirketler arası organik bağlantıları resmi evraklarla kanıtlayan Ağırel, özellikle Almanya'da satın alınan gayrimenkulleri ve yapılan büyük yatırımları gün yüzüne çıkardı.

Transferlerin hangi ticari yapılar üzerinden yürütüldüğü ve fonların izlediği rotalar somut belgeler eşliğinde izleyicilere aktardı.

Murat Ağırel'in programda gündeme getirdiği habere göre, Melih Gökçek Ailesi, sıfır ciro, sıfır çalışanı olan Holding üzerinden Almanya Düsseldorf‘un en nezih Sokağı’nda 220 milyon TL’ye 16-18 daireli bir bina satın almış.

Murat Ağırel, Düsseldorf’ta Gökçek'lere HAMAG Holding üzerinden alındığı belirtilen 15 daireli binayı yerinde görüntüledi.

Resmi belgelere göre bedel 3 milyon 850 bin euro. Tadilatla birlikte yaklaşık 4,5 milyon euro.