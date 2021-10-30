Gökmen Karadağ'dan Halk TV'den ayrılma mesajı

30 Ekim 2021 Cumartesi, 09:34

Halk TV'de Açıkça programını sunan Gökmen Karadağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ayrılık mesajı verdi.

"Hoşça kalın dostlarım. Katkınız için, desteğiniz için umudunuz için çok teşekkürler" diyen Kardağ, mesajının devamında, "Hiçbiri boşa gitmedi merak etmeyin. Gerçek eninde sonunda kazanacak bu ülkede ama o zafer döneme göre kalıba girenlerin zaferi olmayacak" ifadelerini kullandı.

Karadağ mesajını şöyle sürdürdü: