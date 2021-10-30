Gökmen Karadağ'dan Halk TV'den ayrılma mesajı
Halk TV'de Açıkça programını sunan Gökmen Karadağ'dan ayrılık mesajı geldi. Kardağ mesajında, "Gerçek eninde sonunda kazanacak bu ülkede ama o zafer döneme göre kalıba girenlerin zaferi olmayacak" ifadelerine yer verdi.
Halk TV'de Açıkça programını sunan Gökmen Karadağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ayrılık mesajı verdi.
"Hoşça kalın dostlarım. Katkınız için, desteğiniz için umudunuz için çok teşekkürler" diyen Kardağ, mesajının devamında, "Hiçbiri boşa gitmedi merak etmeyin. Gerçek eninde sonunda kazanacak bu ülkede ama o zafer döneme göre kalıba girenlerin zaferi olmayacak" ifadelerini kullandı.
Karadağ mesajını şöyle sürdürdü:
"Emeğimize emek katan, değer katan, anlam katan ve en önemlisi neden katan ama hafızası da gayet güçlü olan tüm dostlara selam olsun.
Demir alma vakti yaklaşıyor meçhule doğru…"
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