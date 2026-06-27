Gökova’daki marina kapasite artışına mahkemeden ikinci kez iptal

Marmaris İlçesi Karaca Mahallesi İskele/Söğüt Mevkii’nde, MUÇEV Turizm Ticaret A.Ş. tarafından Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde planlanan ve 187 adet ilave yat kapasitesi öngören "Yat Limanı, Yat ve Tekne Bağlama İskelesi Kapasite Artırımı Projesi" için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yargıya taşındı.

Daha önce Muğla 1. İdare Mahkemesi’nin 2023/2479 sayılı kararıyla ÇED Olumlu Kararı iptal edilmesine rağmen, proje için ÇED süreci yeniden başlatıldı ve 11 Haziran 2025 tarihinde ikinci kez ÇED Olumlu Kararı verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bölgenin doğal yapısının korunması amacıyla bu karara karşı da vakit kaybetmeden ikinci kez dava açarak hukuki süreci yeniden başlattı.

BİLİRKİŞİ RAPORU BÜYÜKŞEHİR’İ HAKLI BULDU

Muğla 4. İdare Mahkemesi'nin 2025/687 Esas sayılı dosyasında görülen davada hazırlanan bilirkişi raporunda, kapasite artışı projesinin çevre mevzuatına, bilimsel esaslara ve kamu yararına uygun olmadığı tespit edildi.

Mahkeme de bilirkişi raporunu esas alarak planlama alanındaki mevcut kirlilik unsurlarının kontrol altına alınmadığını, kapasite artışıyla birlikte çevresel yükün daha da artacağını, projenin deniz ekosistemi ile su ürünleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturacağını ve çevresel yükümlülükleri karşılamadığını belirtti. Bu gerekçeler doğrultusunda Muğla 4. İdare Mahkemesi, 2026/852 sayılı kararıyla ÇED Olumlu Kararı'nın iptaline hükmetti.

AHMET ARAS: “MUĞLA'NIN DOĞAL MİRASINI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gökova'nın yalnızca Muğla'nın değil, Türkiye'nin ve dünyanın korunması gereken en değerli doğal miraslarından biri olduğunu belirtti.

Başkan Aras, “Gökova Körfezi, sahip olduğu biyolojik çeşitlilik, deniz ekosistemi ve doğal zenginlikleriyle gelecek nesillere eksiksiz bırakmakla yükümlü olduğumuz ortak mirasımızdır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak çevreyi, kıyılarımızı ve doğal yaşamı tehdit eden her projeyi bilimsel veriler ve hukuk çerçevesinde titizlikle değerlendiriyor, kamu yararını önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz” dedi.

Aras “Mahkemelerin hem ilk hem de ikinci süreçte verdiği iptal kararları, Büyükşehir Belediyemizin ortaya koyduğu haklı çevre mücadelesini ve bilimsel gerekçeleri doğrulamıştır. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirlilik yükünü artıracak, deniz ekosistemini ve su ürünlerini olumsuz etkileyecek hiçbir uygulamaya sessiz kalmayacağız. Doğamızı korumak yalnızca bugünün değil, yarının da sorumluluğudur. Muğla'nın kıyıları, koyları ve doğal değerleri rantın değil, halkın ve gelecek kuşakların ortak mirasıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak hukukun ve bilimin ışığında doğamızı korumaya, Muğla'nın eşsiz çevresini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.