Gökova Yarı Maratonu ilk kez koşuldu

12 Aralık 2022 Pazartesi, 16:44

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Uluslararası Gökova Yarı Maratonu 4 farklı etapta 516 katılımcı ile gerçekleştirildi.

Akyaka’da 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Gökova yarı maratonuna 4 farklı etapta 516 katılımcı mücadele etti. Maratonun startını veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’nın keşfedilmeyi bekleyen muhteşem bir coğrafyaya sahip olduğunu, ilk defa düzenlenen Gökova maratonu ile farklı şehirlerden gelen sporcuların bu şehri sporla keşfedeceğini belirtti.

GÜRÜN: MUĞLA KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN ÇOK DEĞERLİ BİR MÜCEVHER

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Muğla doğal ve eşsiz güzellikleri ile keşfedilmeyi bekleyen bir coğrafya. Şehrimiz sadece kıyıları ile değil bütünüyle bilinmesi ve yaşanması gereken bir cennet. İlk defa düzenlediğimiz Gökova Maratonu ile farklı şehirlerden gelen katılımcılar sporla bu muhteşem doğayı keşfedecek. Muğla’mız için hayallerimiz büyük. Bu organizasyonu büyüterek geleceğe taşımak istiyoruz. Muğlamızı sporla, kültürle, doğasıyla, yeşili, mavisiyle yaşatan bu maratona katılan tüm sporculara teşekkür ediyorum” dedi.

KAZANANLAR

Uluslararası Gökova Yarı Maratonu 5K, 10K, 21K ve Çiftler Etabı olmak üzere 4 farklı etapta yapıldı. Çiftler etabını Gökhan-Gönül Irez, Anna Kolkova-Fedir Bezlepkin, Valeriia Bezlepkina - Yauhen Nazaranka kazandı. 5 Kilometre erkekler etabını Sergei Solovev, Osman Erkam Şafak, İsmail Uzuner, 5 Kilometre kadınlar etabını Santa Tkhakur, Fatma Taş, Esra Uzun ( Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği Sporcusu), 10 kilometre erkekler etabını Brice Pedeau, Mehmet Aydıngör, Roman Lysenko, 10 kilometre kadınlar etabını Emine Ögür, Jemma Reynolds, Esra Uzun ( Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği Sporcusu), 21 kilometre erkekler etabını Andrey Farnosov, Ahmet Bayram, Ali Aydın,21 kilometre kadınlar etabını Ferda Aydın, Benhür Öncel, Nilgün Aslı Arıç kazandı.

Maratonda ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği Veteran Sporcusu Yılmaz Karabulut 10 Km Yaş Kategorisinde 1. Oldu. Ödül töreninde yaş kategorisi ve genel klasmanda ilk üçe giren katılımcılara Kupa tüm katılımcılara ise anı madalyası verildi.