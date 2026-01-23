Gökyüzü bile bu acıya dayanamadı... Mattia Ahmet Minguzzi katledilişinin 1. yılında Kadıköy'de anıldı: 'Bu pazar Ahmet'i koruyamadı'

Kadıköy’de geçen yıl uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, ölümünün birinci yılında Kadıköy Tarihi Salı Pazarı’nda anıldı.

Dün ise İstinaf Mahkemesi Minguzzi davasında sanıklara verilen 24 yıl hapis cezası kararını onadı ve ailenin yaptığı itirazı reddetti.

Pazarda Minguzzi için bir araya gelen onlarca yurttaş yağan yağmura karşın acılı anne ve babaya destek için alanda toplandı.

Anma programına Mattia Ahmet’in annesi Yasemin Minguzzi, babası Andrea Minguzzi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, CHP Gölge Milli Eğitim Bakanı, Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Bahçelievler Belediyesi Başkanı Hakan Bahadır katıldı.

ÖZEL ANIT DİKİLDİ

Ahmet’in hayatını kaybettiği noktaya, onun hatırasını yaşatmak amacıyla özel bir anıt dikildi. “Güvercin ve Kaykay” temalı bu anıt, onun özgürlüğe olan tutkusunu ve yarım kalan hayallerini simgeliyor.

‘ÇOCUKLARI KORUMASI GEREKEN BİR DÜNYA ONU KORUYAMADI’

Anne Yasemin Minguzzi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslenerek “Dün istinaf biliyorsunuz nasıl sonuçlandı. Tam da bugün pazara geleceğimi bile bile dün açıklanması tabii ki de hepimizi derinden yaraladı. Ama yılmak yok. Ayakta durmaya devam edeceğim. Söylediğim gibi korksunlar benden. Katile her kim çocuk diyorsa bütün verdiğim vergiler ve hakkımı helal etmiyorum. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, duy sesimi korkmuyorum. Susmayacağım” dedi.

Baba Andrea Minguzzi ise “Burası bir yaşam alanı olmalıydı. Ancak bir ailenin ve bir toplumun derin bir yarası oldu. Mattia bir sembol değildi, bir çocuktu, bir evlattı. İki kültür arasında bir köprüydü. Ve çocukları koruması gereken bir dünya onu koruyamadı” ifadelerini kullandı.

‘SOKAKLARA DEVLET HAKİM OLMAZSA ÇETELER HAKİM OLUR’

Anma töreninde konuşma yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Sokaklara devlet hakim olmazsa çeteler hakim olur, katil sürüleri hâkim olur ve yaşanan da bu. Bakın ‘çocuk değil katil’ diye bağırıyorlar. Bunlar katil doğmadılar. Bugünkü bozuk düzen çocuk doğanların katil haline gelmesini engellemedi. Çünkü sokaklara devlet değil, çeteler hâkim oldu ve çeteler de bu çocukları katilleştirirken diğer çocuklarımızı da Ahmet gibi onların maktullerine haline getirdi” diye konuştu.

Anma sonrası kendilerine destek olmak isteyen yurttaşla pazarda yürüyüş gerçekleştiren Minguzzi ailesi, Mattia Ahmet’in yaralandığı tezgah önünde acılarını paylaştı.

Grup “Bu pazar Ahmet’i koruyamadı” sloganları attı.