Gökyüzünde yazılan tarih: ‘Cephe Tayyare Bölüğü’nün sırrı
Emekli Hava Albay, Doç. Dr. Rezzan Ünalp, Milli Mücadele’de önemli ve stratejik etki sağlayan havacıları, Cumhuriyet'e anlattı.
Büyük Taarruz başta olmak üzere Milli Mücadele’de önemli ve stratejik katkı koyan havacıları, Emekli Hava Albay, Doç. Dr. Rezzan Ünalp Cumhuriyet’e anlattı. Doç. Dr. Ünalp, “Cephe Tayyare Bölüğü”nün savaşta üstlendiği hem gözetleyici hem de koruyucu görevleri başarıyla yerine getirdiğini belirtti.
KİMLER VARDI?
Doç. Dr. Ünalp Milli Mücadele döneminde hava gücümüzü, kimlerin oluşturduğuna dair şunları söyledi: “Özellikle İstanbul’un işgali sonrası Yeşilköy’den Maltepe’ye, oradan da gizlice Anadolu’ya geçen havacılarımız ve Rusya’da esaretten kaçarak Anadolu’ya gelenler oluşturdu. Bu biçimde Anadolu’ya geçmeyi ya da gelmeyi başaran ve Milli Mücadele etrafında bir araya gelen Türk hava unsurları, eldeki mevcut olanaklar doğrultusunda teşkilatlanmış, büyük sıkıntı ve yokluk içinde savaşa katılmışlar, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kazanılan Büyük Zafer’in sevinci ve gururuna ortak olmuşlardır.”
Cephe Tayyere Bölüğü’nün keşif ve bombardıman uçuşları gibi çok önemli sorumlulukları olduğunu belirten Ünalp, “Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü’nün bizzat verdiği talimat doğrultusunda keşif ve bombardıman uçuşları yapacak, Yunan tayyarelerinin Türk ordusunun mevzilerine yaklaşmasına asla geçit vermeyeceklerdi” dedi.
ÖNEMLİ TANIKLIKLAR
Bu süreçte bazı isimlerin, olayların ve yerlerin öne çıktığını vurgulayan Ünalp, “Örneğin Türk ordusunun saldırıya geçmesi sırasında havacılarımızın ve tayyarelerimizin toplandığı Akşehir, Çay, Afyon, Uşak meydanları önemli olaylara tanıklık etmişlerdir” ifadelerini kullandı.
İlk defa tayyarelerimize “kartal” çizdirdiği için ‘Kartal Müfrezesi’ adı verilen bölüğün komutanı Şehit Pilot Binbaşı Fazıl Bey’in cesur ve kahraman tavrının altını çizen Doç. Dr. Ünalp, “Fazıl Bey’le birlikte, sivil pilot Vecihi Bey (Hürkuş), başmakinist Eşref Bey’i, kendi parasıyla ordumuza tayyare satın alıp bağışlayan Erzurumlu Nafiz (Kotan) Bey’i ve maaşlarından yaptıkları bağışla uçak alan 61. Tümen 174. Piyade Alayı subaylarını unutmamak gerektiğini” söyledi.
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