Gölbaşı'nda kaybolan yaşlı kadın günlerdir aranıyor

Yayınlanma: 12.01.2025 - 13:20

Güncelleme: 12.01.2025 - 13:20

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 4 Ocak’tan bu yana kayıp olan 65 yaşındaki Nuriye Parmaksız için başlatılan arama çalışmaları 9 gündür devam ediyor.

Son olarak Gölbaşı-Malatya Karayolu üzerindeki HES Barajı çevresinde görülen Parmaksız’ı aramak için AFAD, Jandarma ve Polis ekipleri karadan ve havadan yoğun bir çalışma yürütüyor. Aramalarda insansız hava aracı (İHA) ve dronlar da kullanılıyor.

Göksu Nehri’ne düşmüş olabileceği ihtimali üzerine, baraj gövdesine kadar sürüklenmiş olabileceği değerlendirilen Parmaksız için HES Barajı’nın kapakları kontrollü şekilde açılarak sular boşaltıldı. Ancak yapılan çalışmalarda Parmaksız’ın izine rastlanmadı.

Toplamda 154 kişiden oluşan arama ve kurtarma ekipleri, geniş bir alanda çalışmalarını sürdürüyor.