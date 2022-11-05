Gölcük'te panik anları: Apartmanın elektrik panosu yandı, 2 kişi dumandan etkilendi

05 Kasım 2022 Cumartesi, 16:25

Gölcük Değirmendere Atatürk Mahallesi Sabiha Gökçen Caddesi'nde bulunan bir apartmanın elektrik panosunda öğle saatlerinde yangın çıktı. Panodan dumanın yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik panosunda çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle apartmanı duman kaplarken, bina da boşaltıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yangın sırasında apartmanda bulunan ve dumandan etkilenen Fatma İ. ve Fadima K. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.