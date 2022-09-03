Sivas'ta 12 katlı apartmanda yangın paniği: Dış cephesi kül oldu!

03 Eylül 2022 Cumartesi, 16:39

Gültepe Mahallesi Farabi Caddesi'ndeki 12 katlı bir apartmanın dış cephe kaplaması, 3 Eylül Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında alev aldı. İhbar üzerine bölgeye Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekipler alevlere müdahale ederek, yangını yaklaşık yarım saatte söndürdü. Apartmanın dış cephesinde zarar neden olan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.