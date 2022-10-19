Yer: Üsküdar... Yokuştan kayan kamyonet 4 katlı apartmana çarptı
İstanbul Üsküdar'da yokuş aşağı inerken kaymaya başlayan kamyonet önce park halindeki bir taksiye, ardından da 4 katlı apartmanın balkonuna çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Apartman sakini Muhammet Topal, kaza sırasında binanın sallandığını söyledi.
Üsküdar Mehmet Akif Mahallesi Çiçeğim Sokak'ta, 19 Ekim Çarşamba günü saat 12.30 sıralarında, Ali Edis idaresindeki 34 DBS 98 plakalı kamyonet, yokuştan inerken kaymaya başladı. Sürücüsünün kontrol edemediği öğrenilen kamyonet, önce park halindeki 34 TFR 71 plakalı taksiye, daha sonra 4 katlı apartmanın giriş katındaki balkona çarptı.
ARKA KISMI ASILI KALDI
Kazada kamyonetin yolcu koltuğunda oturan Diyarbek Özberaliev yaralanırken, sürücü yara almadan atlattı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arka kısmının asılı kaldığı görülen kamyonet, uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkartıldı.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
"EVİN SALLANDIĞINI HİSSETTİM"
Kazayla ilgili konuşan kamyonetin çarptığı binada oturan Muhammet Topal, "Kaza anında evin sallandığını hissettim. Yukarıdan gelen bir kamyon apartmana çarpmış. Daha önce de 3-4 kez burada kaza oldu" dedi.
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