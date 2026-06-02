Gölde korku dolu anlar: Kayık battı, mahsur kalanlar kurtarıldı

Olay, saat 18.00 sıralarında Kanarya Sahili Küçükçekmece Gölü'nde meydana geldi.

Gölde etkili olan rüzgar nedeniyle bir kayık devrildi.

Bu sırada gölde bulunan diğer tekne sahipleri alabora olan kayıktan suya düşerek mahsur kalan kişileri kurtardı.

Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, olayda yaralanan ya da boğulan kimsenin olmadığı öğrenildi.