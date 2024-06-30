Gölette boğulan anne ve 2 çocuğunun cenazeleri çıkarıldı
Muğla’nın Menteşe ilçesinde Kazan Göletine serinlemek için giren Suriye uyruklu 2 kardeş ve anneleri boğularak yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Muğla Menteşe'de bulunan Kazan göletine serinlemek için giren 8 yaşındaki Abdülgani Zaza ve 7 yaşındaki Muhammet Nurettin Zaza isimli kardeşler bir süre yüzdükten sonra su yüzeyinde çırpınmaya başladılar. Gölet kenarında çocuklarını izleyen anne 35 yaşındaki Vilede Zaza çocukların boğulmak üzere olduğunu görüce kurtarmak için gölete girdi. Anne ve 2 çocuğu gölette boğularak yaşamını yitirdi.
Olayın ardından Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye 112 ambulans, jandarma ve Muğla büyükşehir Belediyesi Sualtı Dalgıç ekibi yönlendirildi. Büyükşehir Belediyesi Sualtı Dalgıç ekibi anne ve çocukları göletten çıkardı.
Çıkarılan anne ve çocukların cesetleri savcılık incelemesinin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.
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