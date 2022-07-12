Gölette cansız bedeni bulunmuştu: Emirhan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'nın Bala ilçesinde kaybolduktan 6 gün sonra baraj göletinde cansız bedeni bulunan Emirhan Taşatan (16), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Çankaya ilçesinde restoran işleten babası Özkan Taşatan'a yaz tatilinde yardım eden 10'uncu sınıf öğrencisi Emirhan, geçen hafta annesi Kıymet Taşatan'ı görmek için Bala ilçesine bağlı Aydoğan Mahallesi'ne gitti.
BİR SÜRE HABER ALINAMADI
Annesini gördükten sonra babasının yanına dönmek için 5 Temmuz sabahı evden ayrılarak otobüse binen Emirhan, 32 kilometre sonra Beynam Mahallesi'nde otobüsten indi. Araçtan inerken otobüs kamerasına yansıyan Emirhan'dan daha sonra haber alınamadı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ailenin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında, Emirhan'ın araçtan indiği bölgeden 5 kilometre uzaktaki Tohumlu Mahallesi baraj göletinde cansız bedeni bulundu.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Emirhan'ın cenazesi, bugün öğle namazı sonrası Bala Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aydoğan Mahallesi'nde toprağa verildi.
Taşatan’ın ailesi ve yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü.
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