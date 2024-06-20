Gölette kaybolan gencin cesedi 5 saat sonra bulundu

Yayınlanma: 20.06.2024 - 23:35

Güncelleme: 20.06.2024 - 23:35

Olay, Gaziantep Nurdağı ilçesi kırsal Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için gölete giren 2 genç bir süre sonra suyun içinde çırpınmaya başladı. Gençleri fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunarak yardıma koştu. Olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Gölete giren gençlerden biri çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

5 SAAT SONRA ÇIKARILDI

Suda kaybolan 18 yaşındaki Ömer Faruk Tarhan’ın cenazesi ise olay yerine sevk edilen sualtı dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu 5 saat sonra bulunarak çıkarıldı. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



