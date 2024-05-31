Gömeç’te 'tarihi eser' operasyonu: 94 sikke ele geçirildi
Balıkesir’in Gömeç ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 94 adet sikke ele geçirildi.
Gömeç’te Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM ekipleri tarafından bir adrese yönelik yapılan operasyonda; Bizans ve Roma dönemlerine ait tarihi eser niteliğinde 94 adet sikke ele geçirildi.
Operasyonda A.Ö. isimli bir kişi tarihi eser kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.
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