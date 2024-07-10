Gönen’deki apartman yangınında maddi zarar 4 milyon lira!

Balıkesir’in Gönen ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın büyük maddi hasara yol açtı.

İHA
Yayınlanma: 10.07.2024 - 14:25
Gönen’deki apartman yangınında maddi zarar 4 milyon lira!
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Gönen’e bağlı Kurtuluş Mahallesi, Deprem Evleri Sokak’ta bulunan bir apartmanda çıkan yangın, büyük maddi hasara neden oldu. Apartmanın en üst katındaki dairede başlayan yangın, kısa sürede çatıya sıçradı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çıkan yangın 4 milyon lira zarara yol açtı.

Yangına Gönen Belediyesi’ne ait su tankeri, 4 itfaiye aracı ve 2 arazözle müdahale edildi. Toplam 19 personelin hızlı reaksiyonu sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni yapılacak araştırma sonucunda belirlenecek.


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