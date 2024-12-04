Gönenli Süt Fabrikası'nda buhar kazanı patladı: 5 işçi yaralandı
Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir süt fabrikasında meydana gelen kazada 5 işçi yaralandı.
Akhisar ilçesindeki Gönenli Süt Fabrikası'nda sabah saatlerinde üretim bölümünde süt tankerlerinden birinin kapağının açılması sonucu sıcak sütün devrilmesiyle ilk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine hızla sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2’si Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne, diğer 3’ü ise ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Yaralılardan birinin Manisa Merkez Efendi Hastanesine sevk edildiği öğrenilirken, hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan kaza sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Fabrika yönetimi, ekipmanların düzenli olarak kontrol edildiğini ve olayın detaylarının uzmanlar tarafından araştırıldığını açıklarken, çalışanların güvenliğinin öncelikli olduğunu belirten yetkililer, yaralı işçilerin tedavi sürecini yakından takip edeceklerini ifade etti.
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