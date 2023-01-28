Gönüllülerden oluşan tiyatro, SMA'lı Göktuğ için sahne aldı

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 11:11

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 11:13

Karacabey ilçesinde oturan Derya ve Eray Aykan (28) çiftinin 21 ay önce, Göktuğ ismini verdikleri ilk çocukları dünyaya geldi. El ve ayak hareketsizliği nedeniyle ailesinin doktora götürdüğü Göktuğ’a, 13 aylıkken Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-2 tanısı konuldu.

Aykan çifti gen tedavisi için valiliğe başvurup, yardım kampanyası başlattı. Oğlunun tedavisi için 3 aylık süresi kaldığını ve kampanyanın çok yavaş ilerlediğini söyleyen anne Derya Aykan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Göktuğ benim ilk çocuğum. Göktuğ 10 aylıkken el ve ayak hareketsizliğinden doktora başvurduk. Yapılan testler sonucunda 13 aylıkken, SMA Tip-2 tanısı aldı. Yaptığımız araştırmalar sonucunda bizi bir başka yıkan haber ise maalesef Türkiye'de SMA'nın tedavisi yok ve yurt dışındaki gen tedavisinin de SGK tarafından karşılanmadığını öğrendik.

Bunun için bir kampanya düzenleyip Göktuğ’u ilacına kavuşturmak için arayışlara girdik. 3 Ekim’den bu yana valilik izinli kampanyamız devam ediyor. Maalesef yaşadığımız yer çok küçük olduğu için, Göktuğ'un kampanyası çok yavaş ilerliyor. Onun için maalesef sesimizi duyurmak için, Göktuğ'un sesini duyurabilmek için, bütün hayırsever herkesten Göktuğ'a destek olmasını istiyoruz.”

‘3 AY SÜREMİZ KALDI’

Hayırseverlerden destek beklediklerini söyleyen Derya Aykan, “Göktuğ’u para yüzünden kaybetmek istemiyoruz. Göktuğ'umuzun çok kısa bir süresi var. 3 ay gibi bir süremiz kaldı. 2 yaşına gelmeden bu ilacı alırsa eğer, yüzde 98 etkisiyle normal bir çocuk gibi hayatına devam edecek. Tek çaremiz sesimizi duyurmak. Hayırseverlerin destekleriyle evladımızı ilacına kavuşturmak istiyoruz. Bunun için herkesten Göktuğ'a az çok demeden destek olmalarını, Göktuğ’un da yaşıtları gibi rahat nefes alıp rahat hareket etmesini istiyoruz. Kampanyamız şu an yüzde 11’lik dilimde ve çok yavaş ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Bir tanıdığı vasıtasıyla tanıştığı 1 Başka Tiyatro ekibinin Göktuğ’un yardım kampanyasına destek olmak için oyun sahnelediklerini söyleyen Derya Aykan, “Allah razı olsun, bir tiyatro düzenlediler ve bütün gelirini Göktuğ’umuza bağışladılar. Onların vesilesiyle sesimizi birçok yere de duyurduk. Göktuğ’un sesini ne kadar çok kişiye duyurursak o kadar çabuk ilacına kavuşacak. Vaktimiz de çok kısa olduğu için, herkes sesimizi duyup az çok demeden destek olursa, evladımızı ilacına kavuşturmak istiyoruz” dedi.

‘OYUNUN TÜM GELİRİ GÖKTUĞ’UN KAMPANYASINA YATTI’

Farklı meslek gruplarında çalışan 22 kişinin, sosyal sorumluluk projelerine destek olmak için bundan 7 yıl önce bir araya gelerek kurduğu ‘1 Başka Tiyatro’ ekibinin Göktuğ’un sesini duyurmak için ‘Doğru mu Doğrular? Lemurya’ adlı oyunu, Göktuğ’un doğduğu ve yaşadığı yer olan Karacabey ilçesindeki Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi’nde sahnelediklerini söyleyen Özgür İde Acarbabacan, şunları söyledi:

“7’nci senemizde birçok dernek ve vakıf için oyunlarımızı oynadık. Bunlardan bir tanesi de Bursalı SMA'lı bir bebek olan Göktuğ bebeğimiz içindi. Göktuğ bebek için o gece oynadığımız oyunun tüm geliri kampanyasına yatmış oldu. Bütün arkadaşlarımla gönüllü olarak yaptık bunu. Sesini herkese duyurmak istiyoruz. Çünkü kampanyası yüzde 11’de ve Göktuğ 21 aylık. Yani 3 aylık bir süresi var. Bu süreçte biz kampanyasını tamamlamayı hedefliyoruz. Ekip olarak da destekliyoruz. ‘Göktuğ’a Umut Ol 16’ Instagram adresinden herkes takip edip yardımlarını yapabilir.”

‘KİME YARDIM EDİYORSAK, O OLUYORUZ’

Oyunun yazarı Elif Epiri ise şöyle konuştu: